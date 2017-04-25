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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26999 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91472 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146908 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112982 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114264 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111134 просмотра

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Учебный процесс восстановили в Запорожских школах

Учебный процесс восстановили в Запорожских школах

Киев  •  УНН

 • 5882 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в школах Запорожья восстановился учебный процесс, передает корреспондент УНН.

Как рассказали корреспонденту УНН в департаменте образования и науки Запорожского городского совета, территориальные отделы образования каждый день будут мониторить температурный режим и посещаемость школ учениками.

Сегодня в школах города температура составляла от 10 градусов (в библиотеках и других технических помещениях) до 23 (в учебных классах). Отсутствовали только 9,6% от общего количества учащихся.

Также, руководству школ предоставлены полномочия сокращать уроки при предупреждении родителей и территориальных отделов.

Сегодня в некоторых запорожских школах были сокращены уроки, они продолжались от 20 до 35 мин. Несколько раз на урок учителя с учениками делали, так называемые физкульт-паузы.

В департаменте сообщили, что будут следить за температурным режимом до того момента, пока наступят благоприятные погодные условия.

Напомним, по распоряжению городского головы, учебные процессы в дошкольных и школьных учебных заведениях города были приостановлены с 20 по 24 апреля включительно .

 

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