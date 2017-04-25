Учебный процесс восстановили в Запорожских школах

Как рассказали корреспонденту УНН в департаменте образования и науки Запорожского городского совета, территориальные отделы образования каждый день будут мониторить температурный режим и посещаемость школ учениками.

Сегодня в школах города температура составляла от 10 градусов (в библиотеках и других технических помещениях) до 23 (в учебных классах). Отсутствовали только 9,6% от общего количества учащихся.

Также, руководству школ предоставлены полномочия сокращать уроки при предупреждении родителей и территориальных отделов.

Сегодня в некоторых запорожских школах были сокращены уроки, они продолжались от 20 до 35 мин. Несколько раз на урок учителя с учениками делали, так называемые физкульт-паузы.

В департаменте сообщили, что будут следить за температурным режимом до того момента, пока наступят благоприятные погодные условия.

Напомним, по распоряжению городского головы, учебные процессы в дошкольных и школьных учебных заведениях города были приостановлены с 20 по 24 апреля включительно .