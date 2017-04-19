Навчальний процес призупинили у школах Олександрії
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. У школах в м.Олександрія 20 та 21 квітня буде призупинено навчальний процес.
Про це поінформували в Олександрійській міській раді, повідомляє УНН.
“У зв’язку з температурним режимом наказом Управління освіти, молоді і спорту міської ради 19 квітня скорочені уроки у всіх навчальних закладах Олександрії. Через зниження температури повітря 20 та 21 квітня буде призупинено навчальний процес, який поновиться 24 квітня”, — повідомили в прес-службі.
Окрім цього, 20 по 24 квітня вирішено призупинити навчальний процес у школах Запоріжжя.
Рішення про призупинення навчання через погіршення погодних умов вже також прийняли в школах Миколаєва та Нікополя.