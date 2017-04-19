Учебный процесс приостановили в школах Александрии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26984 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91456 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146898 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112979 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114262 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111133 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103242 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106698 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103300 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151337 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Учебный процесс приостановили в школах Александрии

Учебный процесс приостановили в школах Александрии

Киев  •  УНН

 • 8980 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В школах в г.Александрия 20 и 21 апреля будет приостановлен учебный процесс. Об этом сообщили в Александрийском городском совете, сообщает УНН.

“В связи с температурным режимом приказом Управления образования, молодежи и спорта городского совета 19 апреля сокращены уроки во всех учебных заведениях Александрии. Из-за снижения температуры воздуха 20 и 21 апреля будет приостановлен учебный процесс, который возобновится 24 апреля”, — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, с 20 по 24 апреля решено приостановить учебный процесс в школах Запорожья.

Решение о приостановлении обучения из-за ухудшения погодных условий уже также приняли в школах Николаева и Никополя.

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