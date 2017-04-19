Учебный процесс приостановили в школах Александрии

“В связи с температурным режимом приказом Управления образования, молодежи и спорта городского совета 19 апреля сокращены уроки во всех учебных заведениях Александрии. Из-за снижения температуры воздуха 20 и 21 апреля будет приостановлен учебный процесс, который возобновится 24 апреля”, — сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, с 20 по 24 апреля решено приостановить учебный процесс в школах Запорожья.

Решение о приостановлении обучения из-за ухудшения погодных условий уже также приняли в школах Николаева и Никополя.