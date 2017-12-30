Навальний оскаржить у ЄСПЛ відмову допустити його до виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російський опозиціонер Олексій Навальний оскаржить в Європейському суді з прав людини відмову Центрвиборчкому РФ зареєструвати його як кандидата на вибори президента Росії. Про це з посиланням на юриста Фонду боротьби з корупцією Івана Жданова повідомляє "Эхо Москвы", передає УНН.
"Олексій Навальний оскаржить в ЄСПЛ відмову Центрвиборчкому допустити його до виборів президента", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова адвоката.
Нагадаємо, що сьогодні Верховний суд Росії відхилив скаргу Навального до ЦВК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ЄС засудили відмову Центральної виборчої комісії РФ допустити опозиціонера Олексія Навального до реєстрації як кандидата в президенти, зазначивши, що таке рішення ставить під сумнів політичний плюралізм в Росії.