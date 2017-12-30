Навальный обжалует в ЕСПЧ отказ допустить его к выборам

"Алексей Навальный обжалует в ЕСПЧ отказ Центризбиркома допустить его к выборам президента", - говорится в сообщении со ссылкой на слова адвоката.

Напомним, что сегодня Верховный суд России отклонил жалобу Навального к ЦИК.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС осудили отказ Центральной избирательной комиссии РФ допустить оппозиционера Алексея Навального к регистрации в качестве кандидата в президенты, отметив, что такое решение ставит под сомнение политический плюрализм в России.