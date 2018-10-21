Наумбурзький собор офіційно потрапив до списку культурної спадщини ЮНЕСКО

"Наумбурзький собор святих апостолів Петра і Павла у німецькій землі Саксонія-Ангальт офіційно внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО", - повідомили у виданні.

За словами статс-секретарки в МЗС ФРН Мішель Мюнтеферінґ, собор наочно демонструє, наскільки важливими були культурний обмін та мобільність митців для соціального та мистецького розвитку в Європі.

Як зазначили у виданні, Наумбурзький собор, заснований у XI столітті, є однією з найважливіших соборних будівель Середньовіччя. Особливу популярність мають скульптури з піщанику, які його прикрашають. Серед найвідоміших - фігура маркграфині Ути Балленштедтської, яка є символом Наумбурга та землі Саксонія-Ангальт.



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Також ресурс повідомив, що рішення прийняти Наумбурзький собор до всесвітньої культурної спадщини було ухвалене ЮНЕСКО в липні 2018 року. Це була вже третя заявка на прийняття споруди до списку ЮНЕСКО.



Нагадаємо, наприкінці вересня ЮНЕСКО наголосили на погіршенні ситуації в тимчасово окупованому Криму. Особливе занепокоєння організації викликає стан збереження Ханського палацу в Бахчисараї, внесеного до Попереднього списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок т.зв. „реставраційних робіт“, що здійснюються окупаційною владою на його території, існує реальна загроза втрати історичної та культурної автентичності цього об’єкта.



