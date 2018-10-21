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Наумбурзький собор официально попал в список культурного наследия ЮНЕСКО

Наумбурзький собор официально попал в список культурного наследия ЮНЕСКО

Киев  •  УНН

 • 11793 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Расположенный в немецкой земле Саксония-Анхальт собор святых апостолов Петра и Павла, основанный в XI веке, официально стал частью культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

"Наумбургский собор в немецкой земле Саксония-Анхальт официально внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО", - сообщили в издании.

По словам статс-секретаря в МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг, собор наглядно демонстрирует, насколько важными были культурный обмен и мобильность художников для социального и художественного развития в Европе.

Как отметили в издании, Наумбурзький собор, основанный в XI веке, является одним из важнейших соборных зданий Средневековья. Особую популярность имеют скульптуры из песчаника, которые его украшают. Среди самых известных - фигура маркграфини Ути Балленштедтськой, которая является символом Наумбурга и земли Саксония-Анхальт.

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Также ресурс сообщил, что решение принять Наумбурзький собор во всемирное культурное наследие было принято ЮНЕСКО в июле 2018 года. Это была уже третья заявка на принятие сооружения в список ЮНЕСКО.

В конце сентября ЮНЕСКО отметили ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму. Особое беспокойство организации вызывает состояние сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, внесенного в Предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Вследствие т.н. "реставрационных работ", осуществляемых оккупационными властями на его территории, существует реальная угроза потери исторической и культурной аутентичности этого объекта.

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