Науковці прогнозують зростання виробництва с/г продукції на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. При середньорічних темпах приросту 2,1% виробництво валової продукції сільського господарства в Україні у 2025 році може збільшитися до 316 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Інститута аграрної економіки, передає УНН.
Зазначається що це на 25,7% перевищить показник 2014 року у 251,4 млрд грн.
За прогнозами науковців, виробництво валової продукції рослинництва 2025 року може збільшитися на 24,0% – до 220,4 млрд грн. Для цього середньорічні темпи приросту обсягів виробництва мають бути на рівні 2,0%.
При середньорічних темпах приросту 2,4% обсяги валового виробництва продукції тваринництва у 2025 році прогнозуються на рівні 95,7 млрд грн. Це на 29,7% перевищить результати 2014 року.
Повідомляється, що необхідною умовою реалізації цього прогнозу є вдосконалення економічних відносин сільського господарства зі сферою переробки сільськогосподарської продукції через формування цін на продукцію. Ці ціни мають відшкодовувати витрати сільського господарства і забезпечувати норму прибутку в розмірі 14% на авансований у виробництво капітал, включаючи вартість землі.
Як повідомляв УНН, обсяги виробництва м’яса у 2017 році зменшаться більш ніж на 5%.