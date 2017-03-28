Ученые прогнозируют рост производства с/х продукции на четверть

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111644 просмотра

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11 марта, 18:08 • 126992 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135728 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128066 просмотра

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11 марта, 13:46 • 119732 просмотра

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КИЕВ. 28 марта. УНН. При среднегодовых темпах прироста 2,1% производство валовой продукции сельского хозяйства в Украине в 2025 году может увеличиться до 316 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Института аграрной экономики, передает УНН.

Отмечается что это на 25,7% превысит показатель 2014 года в 251,4 млрд грн.

По прогнозам ученых, производство валовой продукции растениеводства в 2025 году может увеличиться на 24,0% - до 220,4 млрд грн. Для этого среднегодовые темпы прироста объемов производства должны быть на уровне 2,0%.

При среднегодовых темпах прироста 2,4% объемы валового производства продукции животноводства в 2025 году прогнозируются на уровне 95,7 млрд грн. Это на 29,7% превысит результаты 2014 года.

Сообщается, что необходимым условием реализации этого прогноза является совершенствование экономических отношений сельского хозяйства со сферой переработки сельскохозяйственной продукции через формирование цен на продукцию. Эти цены должны возмещать расходы сельского хозяйства и обеспечивать норму прибыли в размере 14% на авансированный в производство капитал, включая стоимость земли.

Как сообщал УНН, объемы производства мяса в 2017 году уменьшатся более чем на 5%.

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