Ученые прогнозируют рост производства с/х продукции на четверть

Отмечается что это на 25,7% превысит показатель 2014 года в 251,4 млрд грн.

По прогнозам ученых, производство валовой продукции растениеводства в 2025 году может увеличиться на 24,0% - до 220,4 млрд грн. Для этого среднегодовые темпы прироста объемов производства должны быть на уровне 2,0%.

При среднегодовых темпах прироста 2,4% объемы валового производства продукции животноводства в 2025 году прогнозируются на уровне 95,7 млрд грн. Это на 29,7% превысит результаты 2014 года.

Сообщается, что необходимым условием реализации этого прогноза является совершенствование экономических отношений сельского хозяйства со сферой переработки сельскохозяйственной продукции через формирование цен на продукцию. Эти цены должны возмещать расходы сельского хозяйства и обеспечивать норму прибыли в размере 14% на авансированный в производство капитал, включая стоимость земли.

Как сообщал УНН, объемы производства мяса в 2017 году уменьшатся более чем на 5%.