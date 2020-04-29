Науковці назвали дати, коли чекати пік смертності від COVID-19 в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні пік нових випадків COVID-19 орієнтовно припадає на 2-5 травня, а пік летальних випадків - на 3-10 травня 2020 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАН України.
"Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5 травня 2020 року, пік летальних випадків - на 3-10 травня 2020 року", - повідомляє НАН.
Також повідомляється, що після досягнення піку захворюваності (медіанне значення 500 випадків) зниження нових випадків інфікованих буде спостерігатися до 5 червня 2020 р. до медіанного значення 380 випадків (діапазон прогнозованих значень 220-610).
"Після досягнення піку летальності медіанне значення 12 випадків зниження кількості нових летальних випадків буде відбуватися до 5 червня 2020 р. до медіанного значення 9 випадків (діапазон прогнозованих значень 6-17)", - зазначає НАН.
Нагадаємо, після пом’якшення карантинних заходів в Україні буде зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, тому зараз не можна вважати, що ми фіксуємо спад захворюваності.