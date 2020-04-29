Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42221 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86023 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102973 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129105 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173316 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121957 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 158337 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104949 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103075 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

Ученые назвали даты, когда ждать пик смертности от COVID-19 в Украине

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине пик новых случаев COVID-19 ориентировочно приходится на 2-5 мая, а пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАН Украины.

"Пик новых случаев COVID-19 в день ориентировочно будет приходиться на 2-5 мая 2020 года, пик летальных случаев - на 3-10 мая 2020", - сообщает НАН.

Также сообщается, что после достижения пика заболеваемости (медианное значение 500 случаев) снижение новых случаев инфицированных будет наблюдаться до 5 июня 2020 года до медианного значения 380 случаев (диапазон прогнозируемых значений 220-610).

"После достижения пика летальности медианное значение 12 случаев снижение количества новых летальных случаев будет происходить до 5 июня 2020 года до медианного значения 9 случаев (диапазон прогнозируемых значений 6-17)", - отмечает НАН.

Напомним, после смягчения карантинных мероприятий в Украине будет рост заболеваемости коронавирусной болезнью, поэтому сейчас нельзя считать, что мы фиксируем спад заболеваемости.

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