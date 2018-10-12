Науковий висновок щодо Hyperloop в Україні опублікують до кінця року

“Треба розуміти чітко, що Hyperloop — це довгий проект і це великий виклик і для країни, і для бізнесу... Щодо проекту Hyperloop — він набирає обертів. Нещодавно Hyperloop Transportation Technologies за підтримки декількох урядів, в тому числі України, підписала угоду з компанією TÜV SÜD, яка займається сертифікацією цього продукту. До кінця цього року, як і обіцяли, НАН України опублікує свій науковий висновок. Той проект висновку, з яким я ознайомився, — позитивний, тобто технологія має право на життя і я сподіваюсь, що вона буде успішно реалізована в Україні українськими компаніями, щоб ми створювали продукт, який є унікальним у світі”, — заявив В.Омелян.

Нагадаємо, в лютому у Міністерстві інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні.