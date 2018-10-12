Научный вывод о Hyperloop в Украине опубликуют до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. К концу этого года, НАН Украины опубликует свое научное заключение по проекту Hyperloop. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян, со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает УНН.
"Надо понимать четко, что Hyperloop - это долгий проект и это большой вызов и для страны, и для бизнеса... Относительно проекта Hyperloop - он набирает обороты. Недавно Hyperloop Transportation Technologies при поддержке нескольких правительств, в том числе Украины, подписала соглашение с компанией TÜV SÜD, которая занимается сертификацией этого продукта. К концу этого года, как и обещали, НАН Украины опубликует свой научный вывод. Тот проект заключения, с которым я ознакомился, - положительный, то есть технология имеет право на жизнь и я надеюсь, что она будет успешно реализована в Украине украинскими компаниями, чтобы мы создавали продукт, который является уникальным в мире", - заявил В.Омелян.
Напомним, в феврале в Министерстве инфраструктуры Украины анонсировали скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине.