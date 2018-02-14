Нацрозвідка США: незадоволення серед населення України може призвести до дострокових виборів

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Директор Національної розвідки США Ден Коутс розповів про чинники, які несуть загрозу для соціально-економічного стану України і можуть призвести до змін у зовнішній політиці. Про це він повідомив у своїй доповіді “Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США”, представленому на слуханнях у комітеті з розвідки Сенату США, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.

“Незадоволення населення темпом реформ, погіршення стандартів життя, думка про те, що корупція посилюється, та загострення політичних протистоянь напередодні запланованих президентських та законодавчих виборів у 2019 році можуть призвести до дострокових виборів”, — йдеться в повідомленні.

Ден Коутс також заявив, що Російська Федерація продовжуватиме свою військову, політичну та економічну кампанію дестабілізації України, щоб придушити і, де можливо, розвернути зусилля Києва, спрямовані на інтеграцію до ЄС та посилення зв’язків із НАТО.

“Київ буде продовжувати чинити спротив будь-яким поступкам, яких вимагає Москва, але майже точно не відновить у 2018 році контроль за ділянками Східної України, які нині підконтрольні Росії”, — додав Коутс.

На цьому ж засіданні Коутс заявив, що протягом наступного року Росія буде проводити більш потужні кібератаки і, очевидно, застосує їх проти України. Також у США прогнозують, що російські спецслужби продовжать випробовувати на міцність не тільки інфраструктуру США і країн-союзників, а також зміцнювати непорозуміння між Сполученими Штатами, НАТО та іншими партнерами країни.

Додамо, чергові вибори Президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, Президент підписав подання на призначення нових членів ЦВК.

Як повідомляв УНН, в АП назвали імена кандидатів до ЦВК.

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