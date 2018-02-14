Нацрозвідка США: незадоволення серед населення України може призвести до дострокових виборів

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Директор Національної розвідки США Ден Коутс розповів про чинники, які несуть загрозу для соціально-економічного стану України і можуть призвести до змін у зовнішній політиці. Про це він повідомив у своїй доповіді “Оцінка глобальних загроз розвідувальними службами США”, представленому на слуханнях у комітеті з розвідки Сенату США, передає УНН з посиланням на “Голос Америки”.