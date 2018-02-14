Нацразведка США: недовольство населения Украины может привести к досрочным выборам

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс рассказал о факторах, которые представляют угрозу для социально-экономического состояния Украины и могут привести к изменениям во внешней политике. Об этом он сообщил в своем докладе “Оценка глобальных угроз разведывательными службами США”, представленном на слушаниях в комитете по разведке Сената США, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.