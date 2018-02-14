Нацразведка США: недовольство населения Украины может привести к досрочным выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс рассказал о факторах, которые представляют угрозу для социально-экономического состояния Украины и могут привести к изменениям во внешней политике. Об этом он сообщил в своем докладе “Оценка глобальных угроз разведывательными службами США”, представленном на слушаниях в комитете по разведке Сената США, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.
“Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний в преддверии намеченных президентских и законодательных выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам”, — говорится в сообщении.
Дэн Коутс также заявил, что Российская Федерация будет продолжать свою военную, политическую и экономическую кампанию дестабилизации Украины, чтобы подавить и, где возможно, развернуть усилия Киева, направленные на интеграцию в ЕС и усиление связей с НАТО.
“Киев будет продолжать оказывать сопротивление любым уступкам, которых требует Москва, но почти точно не восстановит в 2018 году контроль за участками Восточной Украины, которые сейчас подконтрольны России”, — добавил Коутс.
На этом же заседании Коутс заявил, что в следующем году Россия будет проводить более мощные кибератаки и, очевидно, применит их против Украины. Также в США прогнозируют, что российские спецслужбы продолжат испытывать на прочность не только инфраструктуру США и стран-союзников, а также укреплять недоразумения между Соединенными Штатами, НАТО и другими партнерами страны.
Добавим, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019.
Напомним, Президент подписал представление на назначение новых членов ЦИК.
Как сообщал УНН, в АП назвали имена кандидатов в ЦИК.