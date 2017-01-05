Нацрада у 2016 році продовжила строк дії ліцензії понад 130 мовникам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Національна рада продовжила протягом 2016 року строк дії ліцензії понад 130 ліцензіатам та мовникам. Про це під час брифінгу повідомила заступник голови Нацради Уляна Фещук, передає кореспондент УНН.
“Протягом 2016 року Національна рада продовжила строк дії ліцензії більше ніж 130 ліцензіатам і мовникам, в тому числі телекомпанії групи 1+1 і пов’язаним з ними компаніями”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, Нацрада сьогодні надасть ліцензію на продовження мовлення телеканалу “1+1”.