Нацрада у 2016 році продовжила строк дії ліцензії понад 130 мовникам

“Протягом 2016 року Національна рада продовжила строк дії ліцензії більше ніж 130 ліцензіатам і мовникам, в тому числі телекомпанії групи 1+1 і пов’язаним з ними компаніями”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, Нацрада сьогодні надасть ліцензію на продовження мовлення телеканалу “1+1”.