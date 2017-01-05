Нацсовет в 2016 году продолжил срок действия лицензии свыше 130 вещателям
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Национальный совет продлил в течение 2016 года срок действия лицензии свыше 130 лицензиатам и вещателям. Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, передает корреспондент УНН.
"В течение 2016 года Национальный совет продлил срок действия лицензии более 130 лицензиатам и вещателям, в том числе телекомпании группы 1 + 1 и связанным с ними компаниями", - отметила она.
Как сообщал УНН, Нацсовет сегодня предоставит лицензию на продолжение вещания телеканала "1 + 1" .