Нацрада продовжила ліцензію на мовлення NewsOne
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення продовжила ліцензію на мовлення телеканалу NewsOne. Рішення було прийнято одноголосно, передає УНН.
Сьогодні під час обговорення питання члени Нацради прийшли до висновку, що документи ідеально відповідають всім вимогам чинного законодавства.
Як зазначила заступник Голови Національної Ради Уляна Фещук: “Документи ідеальні. Можна як зразок показувати іншим мовникам”.
Нагадаємо, телеканал чекав рішення про продовження з 26 червня 2016 року, з цієї дати закінчився термін ліцензії, виданої десять років тому. Документи на продовження були подані мовником у термін і за правилами, встановленими законодавством. Проте, Нацрада не поспішала приймати рішення.
NewsOne — провідний інформаційний телеканал. Вийшов в оновленому форматі з 24 серпня 2015р. і відразу вирвався в лідери за показниками перегляду інформаційних каналів. Це найсучасніший телевізійний комплекс інформаційного мовлення, розташований в Україні. NewsOne входить в усі основні кабельні мережі України і мовить в аналогових і цифрових пакетах операторів в HD і SD форматах. Загальне покриття України — 84% глядачів країни, що становить понад 30 млн осіб.
“Ми показуємо всі новини, незалежно від того, кому вони зручні, а кому — ні. У першу чергу, ми працюємо для нашого телеглядача, дотримуючись стандартів інформаційної журналістики. Телеканал не планує зупинятися на досягнутому і плануємо нові проекти”, - наголосила директор NewsOne Олена Рудік.