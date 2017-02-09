Нацсовет продлил лицензию на вещание NewsOne
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензию на вещание телеканалу NewsOne. Решение было принято единогласно, передает УНН.
Сегодня во время обсуждения вопроса члены Нацсовета пришли к выводу, что документы идеально соответствуют всем требованиям действующего законодательства.
Как отметила заместитель главы Национального Совета Ульяна Фещук: "Документы идеальны. Можно как образец показывать другим вещателям".
Напомним, телеканал ждал решения о продлении с 26 июня 2016 года, с этой даты истек срок лицензии, выданной десять лет назад. Документы на продление были представлены заказчиком в срок и по правилам, установленным законодательством. Однако, Нацсовет не спешил принимать решение.
NewsOne - ведущий информационный телеканал. Вышел в обновленном формате с 24 августа 2015 г. и сразу вырвался в лидеры по показателям просмотра информационных каналов. Это современный телевизионный комплекс информационного вещания, расположенный в Украине. NewsOne входит во все основные кабельные сети Украины и вещает в аналоговых и цифровых пакетах операторов в HD и SD форматах. Общее покрытие Украины - 84% зрителей страны, что составляет более 30 млн человек.
"Мы показываем все новости, независимо от того, кому они удобны, а кому - нет. В первую очередь, мы работаем для нашего телезрителя, соблюдая стандарты информационной журналистики. Телеканал не планирует останавливаться на достигнутом и планирует новые проекты", - подчеркнула директор NewsOne Елена Рудик.