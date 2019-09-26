Нацрада позбавила телеканал 112 цифрових ліцензій на мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення. Про це йдеться у заяві телеканалу, передає УНН.
"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила безпрецедентне рішення - позбавила телеканал "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення", - йдеться у заяві.
Як зазначається, канал продовжує мовлення на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.
Нагадаємо, 24 вересня у пресслужбі РНБО України повідомили, що Служба безпеки України не надала фактів, підтверджуючих участь телеканалів 112 і NewsOne у терористичній діяльності, проте Служба продовжує роботу. Своєю чергою РНБО чекає на висновки спецслужби для ухвалення відповідних рішень.
Раніше СБУ направила керівникам медіахолдингу “Новини” (телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK) повідомлення про відповідальність за проведення телемосту з Росією.