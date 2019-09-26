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Нацсовет лишил телеканал 112 цифровых лицензий на вещание

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишила телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание. Об этом говорится в заявлении телеканала, передает УНН.

Нацсовет лишил телеканал 112 цифровых лицензий на вещание

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял беспрецедентное решение - лишил телеканал "112 Украина" цифровых лицензий на вещание", - говорится в заявлении.

Как отмечается, канал продолжает вещание на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

Напомним, 24 сентября в пресс-службе СНБО Украины сообщили, что Служба безопасности Украины не предоставила фактов, подтверждающих участие телеканалов 112 и NewsOne в террористической деятельности, однако Служба продолжает работу. В свою очередь СНБО ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующих решений.

Ранее СБУ направила руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение телемоста с Россией.

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