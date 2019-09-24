У РНБО дали роз’яснення щодо ситуації навколо українських телеканалів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Станом на сьогодні Служба безпеки України не надала фактів, підтверджуючих участь телеканалів “112” і “NewsOne” у терористичній діяльності, проте Служба продовжує роботу. У свою чергу Рада національної безпеки і оборони України чекає на висновки спецслужби для прийняття відповідних рішень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО України, передає УНН.
“Сьогодні ряд ЗМІ оприлюднили некоректні інформаційні повідомлення, суть яких зводилася до того, що “РНБО України не вводитиме санкції проти телеканалів 112 і NewsOne”, — йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначається, що у відповіді Апарату РНБО на запит одного з українських ЗМІ йшлося про те, що пропозиції Верховної Ради України щодо застосування санкцій, внесені Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року № 2589-VIII “Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, були розглянуті на засіданні РНБО України 19 березня 2019 року.
Також повідомляється, що РНБО доручила СБУ завершити перевірку юридичних осіб, перелік яких наведено в додатку до вказаної Постанови ВР щодо діяльності, яка дає підстави для застосування до них обмежувальних заходів, передбачених Законом “Про санкції”.
“Апарат РНБО поінформував, що станом на сьогодні Службою безпеки України фактів, підтверджуючих участь зазначених юридичних осіб у терористичній діяльності, не надано, проте Служба продовжує роботу. РНБО України чекає на висновки спецслужби для прийняття відповідних рішень. Просимо представників ЗМІ уважно ставитися до інформації, що її надають державні органи, і не робити хибних та поспішних висновків. Ще раз підкреслюємо — активна робота у цьому напрямку триває”, — наголосили в Апараті.
Зауважимо, раніше сьогодні в українських ЗМІ поширилась інформація про те, що РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.
Як повідомляв УНН, раніше СБУ направила керівникам медіахолдингу “Новини” (телеканали 112 Україна, NewsOne і ZIK) повідомлення про відповідальність за проведення телемосту з Росією.