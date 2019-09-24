У РНБО дали роз’яснення щодо ситуації навколо українських телеканалів

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Станом на сьогодні Служба безпеки України не надала фактів, підтверджуючих участь телеканалів “112” і “NewsOne” у терористичній діяльності, проте Служба продовжує роботу. У свою чергу Рада національної безпеки і оборони України чекає на висновки спецслужби для прийняття відповідних рішень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО України, передає УНН.