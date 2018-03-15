Нацрада перенесла терміни вимкнення аналогового телерадіомовлення в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення внесла зміни до свого рішення, яким затвердила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, перенісши терміни його вимкнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацради.
"Національна рада 15 березня внесла зміни до свого рішення, яким затвердила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення. Терміни вимкнення аналогового сигналу в Україні перенесено", - йдеться у повідомленні.
Відповідальний секретар Нацради Олександр Ільяшенко пояснив, що проект плану вимкнення аналогу було розроблено в листопаді 2017 року. Етапи його виконання мали розпочатися у грудні минулого року. На початку березня 2018 року з’ясувалося, що жодні дії не виконуються, і головна причина – план не було затверджено Кабміном. Тому було запропоновано внести зміни до плану.
Як зазначається, процес вимкнення аналогового сигналу відбуватиметься, як це було передбачено і раніше, у три етапи.
Перший – вимкнення аналогу в окремій області – запланований на серпень 2018 року. Другий – вимкнення аналогового сигналу на всій території країни, за винятком UA:Перший, місцевих мовників, аналогових каналів на території проведення АТО і в деяких прикордонних районах - січень 2019 року.
"Остаточне вимкнення аналогового сигналу в Україні має відбутися у квітні-травні 2019 року", - повідомили у Нацраді.
Також вказано, що змінами передбачено, що план має бути обов’язково затверджений урядом.
Нагадаємо, Верховна Рада продовжила термін використання аналогового мовлення на тимчасово окупованій та непідконтрольній території.