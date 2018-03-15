Нацсовет перенес сроки отключения аналогового телерадиовещания в Украине

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в свое решение, которым утвердил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания, перенеся сроки его отключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.