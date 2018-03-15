Нацсовет перенес сроки отключения аналогового телерадиовещания в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в свое решение, которым утвердил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания, перенеся сроки его отключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
"Национальный совет 15 марта внес изменения в свое решение, которым утвердил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания. Сроки отключения аналогового сигнала в Украине перенесены", - говорится в сообщении.
Ответственный секретарь Нацсовета Александр Ильяшенко пояснил, что проект плана отключения аналога был разработан в ноябре 2017 года. Этапы его выполнения должны были начаться в декабре прошлого года. В начале марта 2018 года выяснилось, что никакие действия не выполняются, и главная причина - план не был утвержден Кабмином. Поэтому было предложено внести изменения в план.
Как отмечается, процесс отключения аналогового сигнала будет происходить, как это было предусмотрено и раньше, в три этапа.
Первый - выключение аналога в отдельной области - запланирован на август 2018 года. Второй - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением UA:Перший, местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения АТО и в некоторых приграничных районах - январь 2019 года.
"Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле-мае 2019 года", - сообщили в Нацсовете.
Также указано, что изменениями предусмотрено, что план должен быть обязательно утвержден правительством.
Напомним, Верховная Рада продлила срок использования аналогового вещания на временно оккупированной и неподконтрольной территории.