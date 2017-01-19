Нацрада оштрафувала радіостанцію за трансляцію пісні із пропагандою держави-агресора
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала радіостанцію “МіКомп” накладено штраф за трансляцію пісні із пропагандою держави-агресора, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"За результатами позапланової перевірки Національна рада 19 січня застосувала санкцію “стягнення штрафу” до ТОВ “Телерадіокомпанія “МіКомп” із м. Кам’янського (м. Дніпродзержинська) Дніпропетровської області через трансляцію музичного твору, що містить заклики до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди", - йдеться в повідомленні.
Так регуляторний орган провів моніторинг мовника та зафіксовав трансляцію музичного твору реп-виконавця Мота “День і ніч” (“День и ночь”), в якому містяться рядки, що свідчать про популяризацію і пропаганду держави-агресора: “Русские идут, так что всё, ховайтесь. Мы подымаем, мы подымаем на уши планету в такт. Мы подымаем, мы подымаем бело-синий красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак”.
"Національна рада провела позапланову перевірку “ТРК “МіКомп”, яка підтвердила факт трансляції цієї пісні, що свідчить про порушення ліцензіатом абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” (не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв’язування війни, агресивних дій або їх пропаганди)", - повідомляє прес-служба.
Як повідомляв УНН, в Україні заборонили фільми за участі російського актора Яна Цапника.