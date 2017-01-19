Нацсовет оштрафовала радиостанцию за трансляцию песни с пропагандой государства-агрессора
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала радиостанцию "МиКомп" за трансляцию песни с пропагандой государства-агрессора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По результатам внеплановой проверки Национальный совет 19 января применил санкцию" взыскание штрафа "к ООО" Телерадиокомпания "МиКомп" из г. Каменского (г. Днепродзержинска) Днепропетровской области через трансляцию музыкального произведения, содержащего призывы к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды ", - говорится в сообщении.
Так регуляторный орган провел мониторинг вещателя и зафиксировал трансляцию музыкального произведения рэп-исполнителя Мота "День и ночь" ( "День и ночь"), в котором содержатся строки, свидетельствующие о популяризации и пропаганде государства-агрессора: "Русские идут, так что всё , прячьтесь. Мы подымая, мы подымая на уши планету в такт. Мы подымая, мы подымая бело-синий красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак ".
"Национальный совет провел внеплановую проверку" ТРК "МиКомп", которая подтвердила факт трансляции этой песни, что свидетельствует о нарушении лицензиатом абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны , агрессивных действий или их пропаганды) ", - сообщает пресс-служба.
Как сообщал УНН, в Украине запретили фильмы с участием российского актера Яна Цапника .