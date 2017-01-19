Нацсовет оштрафовала радиостанцию ​​за трансляцию песни с пропагандой государства-агрессора

"По результатам внеплановой проверки Национальный совет 19 января применил санкцию" взыскание штрафа "к ООО" Телерадиокомпания "МиКомп" из г. Каменского (г. Днепродзержинска) Днепропетровской области через трансляцию музыкального произведения, содержащего призывы к развязыванию войны, агрессивных действий или их пропаганды ", - говорится в сообщении.

Так регуляторный орган провел мониторинг вещателя и зафиксировал трансляцию музыкального произведения рэп-исполнителя Мота "День и ночь" ( "День и ночь"), в котором содержатся строки, свидетельствующие о популяризации и пропаганде государства-агрессора: "Русские идут, так что всё , прячьтесь. Мы подымая, мы подымая на уши планету в такт. Мы подымая, мы подымая бело-синий красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак ".

"Национальный совет провел внеплановую проверку" ТРК "МиКомп", которая подтвердила факт трансляции этой песни, что свидетельствует о нарушении лицензиатом абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к развязыванию войны , агрессивных действий или их пропаганды) ", - сообщает пресс-служба.

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