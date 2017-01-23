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Нацполіцію та НАБУ закликали дослідити вивід з “Платинум банку” 1,1 млрд грн

Нацполіцію та НАБУ закликали дослідити вивід з “Платинум банку” 1,1 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Нацполіція та НАБУ можуть встановити, куди було виведено 1,1 млрд грн з “Платинум банку”, якщо перевірять пов’язаних з банком осіб. Про це повідомив експерт у банківській сфері Олександр Дубинський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За його словами, кошти були виведені з “Платинум банку” ще в той час, коли його головою правління була нинішня заступниця голови НБУ Катерина Рожкова. О.Дубинський стверджує, що вся необхідна для слідчих інформація міститься у результатах діагностики “Платинум банку”, яку провів НБУ.

“Це документ - з даними нацбанківської діагностики "Платинум Банку", в якому чітко вказані компанії, на які ще рішеннями Рожкової, в той час в.о. голови правління банку, були виведені 1.1 млрд грн коштів вкладників (75 млн дол на той момент)”- сказав він.

З документом, який за твердженням О.Дубинського є результатом діагностики “Платинум банку”, можна ознайомитися на його сторінці Facebook.

Він також повідомив, що Нацполіція вже має у своєму розпорядженні частину протоколів допиту фіктивних директорів вказаних компаній.

Нагадаємо, експерти звинувачують заступника голови НБУ К.Рожкову у сприянні та лобізмі інтересів “Платинум банку”. Пояснюють вони це тим, що до призначення на керівну посаду в НБУ К.Рожкова була головою правління “Платинум банку”, а відтак має тісні зв’язки з власником банку Борисом Кауфманом. 

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