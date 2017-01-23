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Нацполицию и НАБУ призвали исследовать выведение из "Платинум банка" 1,1 млрд грн

Нацполицию и НАБУ призвали исследовать выведение из "Платинум банка" 1,1 млрд грн

Киев • УНН

 • 5000 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Нацполиция и НАБУ могут установить, куда были выведены 1,1 млрд грн из "Платинум банка", если проверят связанных с банком лиц. Об этом сообщил эксперт в банковской сфере Александр Дубинский на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, средства были выведены из "Платинум банка" еще в то время, когда его главой правления была нынешняя заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. А.Дубинский утверждает, что вся необходимая для следователей информация содержится в результатах диагностики "Платинум банка", которую провел НБУ.

"Этот документ - с данными нацбанковской диагностики "Платинум Банка", в котором четко указаны компании, на которые еще решениями Рожковой, в то время и.о. председателя правления банка, были выведены 1,1 млрд грн средств вкладчиков (75 млн долл. на тот момент)", - сказал он.

С документом, который по утверждению А.Дубинского является результатом диагностики "Платинум банка", можно ознакомиться на его странице Facebook.

Он также сообщил, что Нацполиция уже располагает частью протоколов допроса фиктивных директоров указанных компаний.

Напомним, эксперты обвиняют заместителя главы НБУ Е.Рожкову в содействии и лоббизме интересов "Платинум банка". Объясняют они это тем, что до назначения на руководящую должность в НБУ Е.Рожкова была главой правления "Платинум банка", а поэтому имеет тесные связи с владельцем банка Борисом Кауфманом.

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