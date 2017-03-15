Нацполіція забезпечить виконання рішення РНБО про зупинку переміщення вантажів на Донбасі - С.Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Національна поліція забезпечить виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про зупинку переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Щойно РНБО доручила зупинити переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Нацполіція забезпечить виконання цього рішення", - повідомив він.
Нагадаємо, РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств. Силовикам було доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.
Секретар РНБО О.Турчинова заявив, що 15 березня до 13:00 будуть перекриті всі авто- і залізничні шляхи до лінії розмежування.
Щойно РНБО доручила зупинити переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Нацполіція забезпечить виконання цього рішення— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 15 березня 2017 р.