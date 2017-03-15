Нацполиция обеспечит выполнение решения СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе - С.Князев

"Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения", - сообщил он.

Напомним, СНБО решил прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий. Силовикам было поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Секретарь СНБО А.Турчинова заявил, что 15 марта до 13:00 будут перекрыты все авто- и железнодорожные пути к линии разграничения.

Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения