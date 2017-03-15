Нацполиция обеспечит выполнение решения СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе - С.Князев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальная полиция обеспечит выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об остановке перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения", - сообщил он.
Напомним, СНБО решил прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий. Силовикам было поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.
Секретарь СНБО А.Турчинова заявил, что 15 марта до 13:00 будут перекрыты все авто- и железнодорожные пути к линии разграничения.
Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения- Сергей Князев (@knyazevsergii) 15 марта 2017 г.