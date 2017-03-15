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Нацполиция обеспечит выполнение решения СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе - С.Князев

Нацполиция обеспечит выполнение решения СНБО об остановке перемещения грузов на Донбассе - С.Князев

Киев  •  УНН

 • 12408 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Национальная полиция обеспечит выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об остановке перемещения грузов через линию разграничения на Донбассе. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения", - сообщил он.

Напомним, СНБО решил прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий. Силовикам было поручено безотлагательно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Секретарь СНБО А.Турчинова заявил, что 15 марта до 13:00 будут перекрыты все авто- и железнодорожные пути к линии разграничения.

Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения

- Сергей Князев (@knyazevsergii) 15 марта 2017 г.

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