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Нацполіція: за перші 9 днів нового року в Україні сталося майже 3 тис. ДТП із 65 загиблими

Нацполіція: за перші 9 днів нового року в Україні сталося майже 3 тис. ДТП із 65 загиблими

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. За перші 9 днів нового року в Україні сталося майже 3 тисячі ДТП, де більше 400 осіб травмувалося та 65 загинуло. Про це під час брифінгу повідомив заступник Голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.

"З 1 по 9 січня цього року на автошляхах зафіксовано майже 3 тисячі ДТП, що дещо трохи більше ніж в минулому році. 408 ДТП були з постраждалими, з яких, на жаль, 65 осіб загинуло. Також травмовано 538 осіб, що фактично на 17% менше ніж в минулому році. І це при тому що ми спостерігали значне погіршення погодних умов з 6 січня по 9 січня майже на всій території держави",- розповів О.Вакуленко.

Як повідомляв УНН, за даними Нацполіції, новорічні та різдвяні святкування в Україні пройшли без грубих чи масових порушень.

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