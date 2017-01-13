Нацполіція: за перші 9 днів нового року в Україні сталося майже 3 тис. ДТП із 65 загиблими

"З 1 по 9 січня цього року на автошляхах зафіксовано майже 3 тисячі ДТП, що дещо трохи більше ніж в минулому році. 408 ДТП були з постраждалими, з яких, на жаль, 65 осіб загинуло. Також травмовано 538 осіб, що фактично на 17% менше ніж в минулому році. І це при тому що ми спостерігали значне погіршення погодних умов з 6 січня по 9 січня майже на всій території держави",- розповів О.Вакуленко.

Як повідомляв УНН, за даними Нацполіції, новорічні та різдвяні святкування в Україні пройшли без грубих чи масових порушень.