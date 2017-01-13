Нацполиция: за первые 9 дней Новому году в Украине произошло почти 3 тыс. ДТП с 65 погибшими
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За первые 9 дней нового года в Украине произошло почти 3 тысячи ДТП, где более 400 человек травмировались и 65 погибло. Об этом во время брифинга сообщил заместитель Председателя Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.
"С 1 по 9 января этого года на автодорогах зафиксировано почти 3 тысячи ДТП, что немного больше чем в прошлом году. 408 ДТП были с пострадавшими, из которых, к сожалению, 65 человек погибли. Также травмированы 538 человек, фактически на 17 % меньше чем в прошлом году. И это при том, что мы наблюдали значительное ухудшение погодных условий с 6 января по 9 января почти на всей территории государства ", - рассказал А.Вакуленко.
Как сообщал УНН, по данным Нацполиции, новогоднии и рождественские празднования в Украине прошли без грубых или массовых нарушений .