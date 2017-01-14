Нацполіція: за минулу добу на дорогах України загинуло 3 осіб, 75 - травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло три людини, травмовано – 75, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції.
Як відзначили у поліції, критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, а також Донецькій і Луганській областях.
Нагадуємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.