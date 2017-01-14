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Нацполіція: за минулу добу на дорогах України загинуло 3 осіб, 75 - травмовано

Київ • УНН

 • 7928 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло три людини, травмовано – 75, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції.

Як відзначили у поліції, критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, а також Донецькій і Луганській областях.

Нагадуємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.

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