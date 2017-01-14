Нацполиция: за прошедшие сутки на дорогах Украины погибли 3 человека, 75 - получили травмы

Как отметили в полиции, критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, а также Донецкой и Луганской областях.

Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.