Нацполиция: за прошедшие сутки на дорогах Украины погибли 3 человека, 75 - получили травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли три человека, получили травмы - 75, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции.
Как отметили в полиции, критической по уровню аварийности является ситуация в Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, а также Донецкой и Луганской областях.
Напоминаем, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.