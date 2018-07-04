Нацполіція все більше наближається до європейських стандартів - Порошенко

“Три роки тому близько 2 тисяч поліцейських Києва склали присягу на вірність українському народу. То був старт. Але всі ми бачимо, що нова поліція щодалі більше не нагадує стару радянську міліцію і наближається до європейських стандартів... Я, звичайно, далекий думки що поліція є бездоганною — слабкі місця відомі мені, міністру внутрішніх справ, громадянам, але завжди готовий прийти на допомогу”, — сказав Порошенко.

Він нагадав, що поліцейські не лише беруть участь в охороні правопорядку у мирних містах, але і дають гідну відсіч ворогові на Сході України.

“Я глибоко переконаний, що ви, поліцейські, і далі з гідністю будете виконувати покладений на вас обов’язок з охорони порядку і захисту конституційних прав громадян”, — зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко підписав закон про дисциплінарний статут Національної поліції.