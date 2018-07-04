Нацполиция все больше приближается к европейским стандартам - Порошенко

“Три года назад около 2 тысяч полицейских Киева приняли присягу на верность украинскому народу. Это был старт. Но все мы видим, что новая полиция все больше не напоминает старую советскую милицию и приближается к европейским стандартам... Я, конечно, далек от мысли что полиция является безупречной — слабые места известны мне, министру внутренних дел, гражданам, но всегда готов прийти на помощь”, — сказал Порошенко.

Он напомнил, что полицейские не только участвуют в охране правопорядка в мирных городах, но и дают достойный отпор врагу на Востоке Украины.

“Я глубоко убежден, что вы, полицейские, и дальше с достоинством будете выполнять возложенную на вас обязанность по охране порядка и защите конституционных прав граждан”, — отметил Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции.