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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Нацполиция все больше приближается к европейским стандартам - Порошенко

Нацполиция все больше приближается к европейским стандартам - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 9820 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Национальная полиция Украины все больше отходит от советских стандартов и приближается к европейскому качеству. Об этом сегодня во время торжеств по случаю 3-летия со дня создания Национальной полиции Украины заявил на Софийской площади в Киеве Президент Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

“Три года назад около 2 тысяч полицейских Киева приняли присягу на верность украинскому народу. Это был старт. Но все мы видим, что новая полиция все больше не напоминает старую советскую милицию и приближается к европейским стандартам... Я, конечно, далек от мысли что полиция является безупречной — слабые места известны мне, министру внутренних дел, гражданам, но всегда готов прийти на помощь”, — сказал Порошенко.

Он напомнил, что полицейские не только участвуют в охране правопорядка в мирных городах, но и дают достойный отпор врагу на Востоке Украины.

“Я глубоко убежден, что вы, полицейские, и дальше с достоинством будете выполнять возложенную на вас обязанность по охране порядка и защите конституционных прав граждан”, — отметил Порошенко.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции.

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