Нацполіція продовжила посилений режим служби до 26 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. На тлі загрози вторгнення РФ в Україну посилений режим несення служби українських поліцейських продовжили до 26 лютого. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, інформує УНН.
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"Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Клименко.
За його словами, протягом минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилила охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.
"Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі", - зазначив Клименко.
Очільник Нацполіції додав, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.
Нагадаємо
Посилений режим роботи Нацполіції ввели 14 лютого через загрозу вторгнення РФ. Він передбачає: збільшення кількості патрулів, які гарантуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях; розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної ситуації у країні; охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.