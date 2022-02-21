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Нацполіція продовжила посилений режим служби до 26 лютого

Нацполіція продовжила посилений режим служби до 26 лютого

Київ • УНН

 • 132495 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. На тлі загрози вторгнення РФ в Україну посилений режим несення служби українських поліцейських продовжили до 26 лютого. Про це повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, інформує УНН.

Деталі

"Наразі складний період активної фази гібридної війни проти України. Поліція працює єдиним механізмом з іншими правоохоронними органами, щоб протидіяти будь-яким спробам дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Клименко.

За його словами, протягом минулих вихідних поліція спільно з Нацгвардією посилила охорону та пропускний режим на території зони ЧАЕС.

"Також близько 2 тисяч поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури в державі", - зазначив Клименко.

Очільник Нацполіції додав, що за підсумками роботи в посиленому режимі минулого тижня рівень злочинності в Україні знизився в середньому на 15%.

Нагадаємо

Посилений режим роботи Нацполіції ввели 14 лютого через загрозу вторгнення РФ. Він передбачає: збільшення кількості патрулів, які гарантуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях; розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної ситуації у країні; охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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