Нацполиция продлила усиленный режим службы до 26 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. На фоне угрозы вторжения РФ в Украину усиленный режим несения службы украинских полицейских продлили до 26 февраля. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, информирует УНН.
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"Сейчас сложный период активной фазы гибридной войны против Украины. Полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Клименко.
По его словам, в течение минувших выходных полиция совместно с Нацгвардией усилила охрану и пропускной режим на территории зоны ЧАЭС.
"Также около 2 тысяч полицейских охраняют 245 объектов критической инфраструктуры в государстве", - отметил Клименко.
Глава Нацполиции добавил, что по итогам работы в усиленном режиме на прошлой неделе уровень преступности в Украине снизился в среднем на 15%.
Напомним
Усиленный режим работы Нацполиции ввели 14 февраля из-за угрозы вторжения РФ. Он предусматривает: увеличение количества патрулей, которые будут гарантировать публичную безопасность и порядок на улицах; развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной ситуации в стране; охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.