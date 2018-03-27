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Нацполіція оголосила конкурс на посаду керівника "нового ГУБОЗу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Національна поліція України оголосила відбір кандидатів на посаду начальника Департаменту стратегічних розробок НПУ. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі МВС.

Уточнюється, що кандидатів обиратимуть серед поліцейських.

Нагадаємо, нещодавно в НПУ повідомили про створення нового підрозділу, який має боротися з організованою злочинністю.

У попередньому своєму релізі поліція називала цей підрозділ “Управління кримінального аналізу”.

В ЗМІ ж новий підрозділ називали “Управління стратегічних розробок та аналізу (УСРА)”.

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Наразі в МВС пояснили, що такої назви, як “УСРА” для нової структури ще ніхто не затверджував, і називається вона нині — Департамент стратегічних розробок та відповідних підрозділів у регіонах.

“Міністр внутрішніх справ погодив пропозиції Національної поліції України щодо створення у центральному органі управління поліцією Департаменту стратегічних розробок та відповідних підрозділів у регіонах”, — зазначили у відповіді на запит УНН в прес-службі МВС.

Експерти ж зауважують, що утворення вказаного департаменту є фактично відновленням раніше розформованого Головного управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗу).

“Свого часу УБОЗ мав певний негатив на собі, але мало хто говорить про те, що в 90-х роках УБОЗ виконав своє основне завдання — практично мінімізував організовану злочинність в Україні. Потім в систему МВС прийшла нова команда так званих "реформаторів", яка ліквідувала УБОЗ, нічого не створивши на заміну. Саме через це сьогодні ми маємо сплеск великої кількості злочинності, в тому числі — організованої. І не тільки в кримінальному світі по бандитській лінії, але й по економічній також. Тобто цією темою зараз буквально ніхто не займається”, — пояснив експерт з питань реформування МВС Михайло Цимбалюк.

Він додав, що утворення Департаменту стратегічних розробок та відповідних підрозділів у регіонах є фактично “реанімацією старої структури (ГУБОЗ) під новою вивіскою”.

Зауважимо, що в Україні за даними ГПУ та низки профільних експертів, наразі спостерігається сплеск організованої злочинності.

Екс-керівник ГУБОЗу В.Кур, зокрема, переконаний, що рівень злочинності в Україні сьогодні вищий, ніж в 90-ті.

Згідно з інформацією окремих ЗМІ, очолити новостворений підрозділ по боротьбі з ОЗУ може чинний перший заступник Глави НПУ — В. Аброськін. Саме він сьогодні очолює кримінальну поліцію, уповноважену на боротьбу з орг.злочинністю, зокрема.

На вказаній посаді В.Аброськін працює з липня минулого року. За рік правоохоронець, згідно з його ж декларацією про доходи, збагатів щонайменше у два рази.

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