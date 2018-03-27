Нацполиция объявила конкурс на должность руководителя "нового ГУБОП"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальная полиция Украина объявила отбор кандидатов на должность начальника Департамента стратегических разработок НПУ. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе МВД.
Уточняется, что кандидатов будут выбирать среди полицейских.
Напомним, недавно в НПУ сообщили о создании нового подразделения, который должен бороться с организованной преступностью.
В предыдущем своем релизе полиция называла это подразделение "Управление уголовного анализа".
В СМИ же новое подразделение называли "Управление стратегических разработок и анализа (УСРА)".
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Сейчас в МВД объяснили, что такого названия, как "УСРА" для новой структуры еще никто не утверждал, и называется она сейчас - Департамент стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах.
"Министр внутренних дел согласовал предложения Национальной полиции Украины о создании в центральном органе управления полицией Департамента стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах", - отметили в ответе на запрос УНН в пресс-службе МВД.
Эксперты же отмечают, что создание указанного департамента фактически есть восстановлением ранее расформированного Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).
"В свое время УБОП имел определенный негатив на себе, но мало кто говорит о том, что в 90-х годах УБОП выполнил свою основную задачу - практически минимизировал организованную преступность в Украине. Затем в систему МВД пришла новая команда так называемых "реформаторов", которая ликвидировала УБОП, ничего не создав взамен. Именно поэтому сегодня мы имеем всплеск большого количества преступности, в том числе - организованной. И не только в криминальном мире по бандитской линии, но и по экономической тоже. То есть этой темой сейчас буквально никто не занимается", - пояснил эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.
Он добавил, что создание Департамента стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах фактически "реанимацией старой структуры (ГУБОП) под новой вывеской".
Заметим, что в Украине по данным ГПУ и ряда профильных экспертов, сейчас наблюдается всплеск организованной преступности.
Экс-руководитель ГУБОП В.Кур, в частности, убежден, что уровень преступности в Украине сегодня выше, чем в 90-е.
Согласно информации отдельных СМИ, возглавить вновь подразделение по борьбе с ОПГ может действующий первый заместитель Главы НПУ - В.Аброськин. Именно он сегодня возглавляет криминальную полицию, уполномоченную на борьбу с орг.преступностью, в частности.
На указанной должности В.Аброськин работает с июля прошлого года. За год правоохранитель, согласно его же декларации о доходах, разбогател минимум в два раза.