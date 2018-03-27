Нацполиция объявила конкурс на должность руководителя "нового ГУБОП"

Уточняется, что кандидатов будут выбирать среди полицейских.

Напомним, недавно в НПУ сообщили о создании нового подразделения, который должен бороться с организованной преступностью.

В предыдущем своем релизе полиция называла это подразделение "Управление уголовного анализа".

В СМИ же новое подразделение называли "Управление стратегических разработок и анализа (УСРА)".

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Сейчас в МВД объяснили, что такого названия, как "УСРА" для новой структуры еще никто не утверждал, и называется она сейчас - Департамент стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах.

"Министр внутренних дел согласовал предложения Национальной полиции Украины о создании в центральном органе управления полицией Департамента стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах", - отметили в ответе на запрос УНН в пресс-службе МВД.

Эксперты же отмечают, что создание указанного департамента фактически есть восстановлением ранее расформированного Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП).

"В свое время УБОП имел определенный негатив на себе, но мало кто говорит о том, что в 90-х годах УБОП выполнил свою основную задачу - практически минимизировал организованную преступность в Украине. Затем в систему МВД пришла новая команда так называемых "реформаторов", которая ликвидировала УБОП, ничего не создав взамен. Именно поэтому сегодня мы имеем всплеск большого количества преступности, в том числе - организованной. И не только в криминальном мире по бандитской линии, но и по экономической тоже. То есть этой темой сейчас буквально никто не занимается", - пояснил эксперт по вопросам реформирования МВД Михаил Цимбалюк.

Он добавил, что создание Департамента стратегических разработок и соответствующих подразделений в регионах фактически "реанимацией старой структуры (ГУБОП) под новой вывеской".

Заметим, что в Украине по данным ГПУ и ряда профильных экспертов, сейчас наблюдается всплеск организованной преступности.

Экс-руководитель ГУБОП В.Кур, в частности, убежден, что уровень преступности в Украине сегодня выше, чем в 90-е.

Согласно информации отдельных СМИ, возглавить вновь подразделение по борьбе с ОПГ может действующий первый заместитель Главы НПУ - В.Аброськин. Именно он сегодня возглавляет криминальную полицию, уполномоченную на борьбу с орг.преступностью, в частности.

На указанной должности В.Аброськин работает с июля прошлого года. За год правоохранитель, согласно его же декларации о доходах, разбогател минимум в два раза.