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Нацполіція: інформація, яку отримувала СБУ, не пов’язана з жодним із кандидатів у президенти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Інформація, яку отримували працівники СБУ з використанням спеціальних технічних засобів, не пов’язана з жодним із кандидатів у президенти України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.

Нацполіція: інформація, яку отримувала СБУ, не пов’язана з жодним із кандидатів у президенти

“У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що оперативно-розшукові заходи проводилися працівниками Служби безпеки України відповідно до ухвал Київського апеляційного суду та не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням”, — повідомили правоохоронці.

У поліції також додали, що: “працівники Головного слідчого управління Нацполіції України здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у місті Києві коробки із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Це могло свідчити про можливість незаконного використання обладнення та мало ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)”.

У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що працівники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за зазначеною адресою, однак вони ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням. Відтак вказані дії відбуваються законно на підставі ухвали суду стосовно особи, яка не має відношення до виборчої кампанії.

Нагадуємо, Єврокомісія організувала для СБУ кібернавчання для захисту ЦВК.

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