Нацполіція: інформація, яку отримувала СБУ, не пов’язана з жодним із кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Інформація, яку отримували працівники СБУ з використанням спеціальних технічних засобів, не пов’язана з жодним із кандидатів у президенти України, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції України.
“У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що оперативно-розшукові заходи проводилися працівниками Служби безпеки України відповідно до ухвал Київського апеляційного суду та не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням”, — повідомили правоохоронці.
У поліції також додали, що: “працівники Головного слідчого управління Нацполіції України здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, за фактом виявлення на даху одного з будинків на вулиці Білоруській у місті Києві коробки із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації. Це могло свідчити про можливість незаконного використання обладнення та мало ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 359 Кримінального кодексу України (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації)”.
У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що працівники СБУ дійсно здійснюють оперативно-технічні заходи за зазначеною адресою, однак вони ніяк не пов’язані з жодним із кандидатів у президенти України або їх оточенням. Відтак вказані дії відбуваються законно на підставі ухвали суду стосовно особи, яка не має відношення до виборчої кампанії.
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