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Нацполиция: информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты

Киев • УНН

 • 17141 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Информация, которую получали работники СБУ с использованием специальных технических средств, не связанная ни с одним из кандидатов в президенты Украины, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

Нацполиция: информация, которую получала СБУ, не связана ни с одним из кандидатов в президенты

“В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Службы безопасности Украины в соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда и не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением”, — сообщили правоохранители.

В полиции также добавили, что: “работники Главного следственного управления Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве, по факту обнаружения на крыше одного из домов на улице Белорусской в Киеве коробки со специальными техническими средствами негласного получения информации. Это могло свидетельствовать о возможности незаконного использования оборудования и имело признаки совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 359 Уголовного кодекса Украины (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации)”.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили, что работники СБУ действительно осуществляют оперативно-технические мероприятия по указанному адресу, однако они никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. Поэтому указанные действия происходят законно на основании определения суда в отношении лица, которое не имеет отношения к избирательной кампании.

Напоминаем, Еврокомиссия организовала для СБУ кибернавчання для защиты ЦИК.

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