Нацкомісія реабілітувала останнього розстріляного в СРСР бійця УПА

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“Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця. До свідків були залучені діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВД”, — йдеться у повідомленні Бірчака.

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Бірчак розповів, що у 1944-1945 роках цим свідкам було по 10-12 років, а Гончаруку — 20. Проте вони впізнали його на фото, зробленому в 50 років.

За його словами, Гончарука, 62-річного пенсіонера, протягом п’яти днів судили на Волині за обвинуваченнями, за які він уже відсидів свій строк у концтаборі і був звільнений.

Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві. Через два місяці 8-10 вересня 1989 року в актовій залі Київського політехнічного інституту відбулися установчі збори “Народного руху України за перебудову”.

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Місце поховання Івана Гончарука донині невідоме.