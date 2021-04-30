Нацкомиссия реабилитировала последнего расстрелянного в СССР бойца УПА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала Ивана Гончарука — ветерана Украинской повстанческой армии, которого расстреляла советская власть в 1989 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на члена Нацкомиссии Владимира Бирчака в Facebook.
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“Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. Свидетелями были привлечены дети убитых сорок лет назад советских активистов, штатных и внештатных работников НКВД”, — говорится в сообщении Бирчака.
Детали
Бирчак рассказал, что в 1944-1945 годах этим свидетелям было по 10-12 лет, а Гончаруку — 20. Однако они узнали его на фото, сделанном в 50 лет.
По его словам, Гончарука, 62-летнего пенсионера, в течение пяти дней судили на Волыни по обвинениям, за которые он уже отсидел свой срок в концлагере и был освобожден.
Ивана Гончарука расстреляли 12 июля 1989 года в Киеве. Через два месяца 8-10 сентября 1989 года в актовом зале Киевского политехнического института состоялось учредительное собрание “Народного Руха Украины за перестройку”.
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Место захоронения Ивана Гончарука по сей день неизвестно.