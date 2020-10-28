Нацкомісія надала 92 особам статус закордонного українця: найбільше запитів із Білорусі, РФ та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Національна комісія з питань закордонних українців прийняла рішення про надання статусу закордонного українця 92 особам без громадянства та іноземцям. Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
Так, повідомляється, що заступник міністра закордонних справ Василь Боднар напередодні провів 47-е засідання Національної комісії з питань закордонних українців.
Захід присвятили розгляду клопотань іноземців та осіб без громадянства про надання статусу закордонного українця та перереєстрації посвідчень.
"За результатами розгляду документів Національна комісія прийняла рішення про надання статусу закордонного українця 92 особам без громадянства та іноземцям з Австралії, Австрії, Азербайджану, Молдови, Ізраїлю, Естонії, Латвії, Польщі, Нідерландів, Словаччини і Туркменістану. Найбільша кількість звернень надійшла з Білорусі, Росії та Німеччини", - повідомили у пресслужбі.
За даними МЗС, комісія також розглянула пропозиції про припинення статусу закордонного українця деяким особам відповідно до Закону України "Про закордонних українців".
Як повідомляв УНН, за даними зовнішньополітичного відомства України, станом на 1 жовтня за кордоном затримано 11 968 українців.