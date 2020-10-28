Нацкомиссия предоставила 92 лицам статус зарубежного украинца: больше всего запросов из Беларуси, РФ и Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальная комиссия по вопросам иностранных украинцев приняла решение о предоставлении статуса зарубежного украинца 92 лицам без гражданства и иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.
Так, сообщается, что заместитель министра иностранных дел Василий Боднар накануне провел 47-е заседание Национальной комиссии по зарубежным украинцам.
Мероприятие посвятили рассмотрению ходатайств иностранцев и лиц без гражданства о предоставлении статуса зарубежного украинца и перерегистрации удостоверений.
"По результатам рассмотрения документов Национальная комиссия приняла решение о предоставлении статуса зарубежного украинца 92 лицам без гражданства и иностранцам из Австралии, Австрии, Азербайджана, Молдовы, Израиля, Эстонии, Латвии, Польши, Нидерландов, Словакии и Туркменистана. Наибольшее количество обращений поступило из Беларуси, России и Германии", - сообщили в пресс-службе.
По данным МИДа, комиссия также рассмотрела предложения о прекращении статуса зарубежного украинца некоторым лицам в соответствии с Законом Украины "О зарубежных украинцах".
Как сообщал УНН, по данным внешнеполитического ведомства Украины, по состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11968 украинцев.