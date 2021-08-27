Національний тур “Кіно просто неба” відвідало 50 тисяч глядачів у 10 областях України

Ініціативу “Кіно просто неба” було започатковано ще минулого року. Влітку 2020 відбулося 3 кінопокази українських стрічок у місті Миронівка (Київська область), місті Канів (Черкаська область) та селі Степанці (Черкаська область). Висока відвідуваність тестових показів та позитивні відгуки місцевих жителів стали поштовхом до масштабування проекту.

З 5 червня по 24 серпня кінопокази туру відбулися у 43 містечках та селищах 10 областей України. Кінопокази відвідали близько 50 000 глядачів з 342 населених пунктів (43 локації та 299 сусідніх до локацій населених пунктів).

За період туру було продемонстровано 122 сеанси, до репертуару туру входили 12 повнометражних та 26 короткометражних українських фільмів.

“Місія туру "Кіно просто неба“ багатогранна: ми прагнули зробити доступним громадам перегляд фільмів у якісному форматі, і разом з тим — просувати українську культуру та українські цінності. Фонд "МХП - Громаді“ створений для того, щоб розвинути регіони до рівня найкомфортніших місць для життя. Без культурної складової, без проектів, які надають місцевим жителям доступ до такого рівня подій, цього складно досягнути. Кожен сеанс кінотуру перетворювався в справжнє свято, адже збирались цілі родини. Ми досягли феноменального результату — як в цифровому вираженні, так і на ціннісному рівні. Такий проект заслуговує на продовження, тому ми активно думаємо про подальший розвиток” — прокоментувала Тетяна Волочай, директорка фонду “МХП - Громаді”.

Деталі

Національний тур “Кіно просто неба”, окрім популяризації українського кіно, надав можливість місцевим мешканцям побачити та поспілкуватися з зірками українського кінематографа — амбасадорами та гостями кінотуру: Ахтемом Сеітаблаєвим, Богданом Бенюком, Михайлом Іллєнком, Ярославом Пілунським, Андрієм Дончиком, Сашком Лірником та іншими.

“Я дуже радий, що ми успішно провели національний тур такого масштабу та складності. Але найбільше я радий тим доброзичливим емоціям, які викликало українське кіно у глядачів по всій Україні”, — зазначив голова правління Асоціації “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” Андрій Різоль.

Емоційним завершенням національного туру “Кіно просто неба” стала фіксація рекордів України у двох номінаціях:



Найбільша кількість населених пунктів у найбільшому національному кінотурі Україною;



Найбільша кількість глядачів у найбільшому національному кінотурі Україною.



У межах кінотуру був започаткований спеціальний освітній проект “Кінематографічні майстер-класи для підлітків “Grandparents очима дітей”, який реалізувався за фінансової підтримки HBCE Grant Program/Програма ґрантів НВСЕ, Zagoriy Foundation та Фонду “МХП - Громаді” у партнерстві з командою Жовтий Автобус від ГО “Герої. Юей”, Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — Дивись українське!”, ДержКіно України та компанією PATRIOT Rental.

На майстер-класах навчалися підлітки у віці 14-17 років, які проживають у громадах Канева і Катеринополя Черкаської області, Ладижина та Тульчина Вінницької області, а також Петриківки Дніпропетровської області. 138 підлітків взяли участь у майстер-класах та комплексних практичних заняттях. Під керівництвом досвідчених майстрів українського кінематографа було створено 5 короткометражних робіт, які були продемонстровані на заключному показі національного туру “Кіно просто неба” 24 серпня у місті Миронівка.

Довідково

Національний тур “Кіно просто неба” був реалізований Благодійним фондом “МХП — Громаді” у партнерстві з Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Партнерами національного туру “Кіно просто неба” стали: Райффайзен Банк Аваль, компанія “Делойт” в Україні, Українська кіноакадемія, UA: Суспільне мовлення, компанія “Вавілон”, Еспресо TV.