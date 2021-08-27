Національний тур “Кіно просто неба” відвідало 50 тисяч глядачів у 10 областях України

ukru
17 березня, 19:38 • 100811 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 125908 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 182827 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 156871 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 155710 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163020 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 179800 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150292 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159437 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176155 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

Зброя має замовкнути: Макрон заявив, що Трамп має намір домогтися від рф угоди про припинення вогню

17 березня, 21:15 • 39244 перегляди
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 49702 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

01:52 • 33443 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 19109 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 52812 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 182827 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 163106 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 259880 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 255940 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 383943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 61916 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 70707 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 68597 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 101861 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 111917 перегляди
Актуальне
Національний тур “Кіно просто неба” відвідало 50 тисяч глядачів у 10 областях України

Національний тур “Кіно просто неба” відвідало 50 тисяч глядачів у 10 областях України

Київ • УНН

 • 16529 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Протягом літа 2021 року проводився масштабний кінотур містами, містечками та селищами України, метою якого було показати сучасне українське кіно громадам, у яких немає кінотеатрів, які не мають можливості перегляду фільмів на великому екрані та з якісним звуком, повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

Ініціативу “Кіно просто неба” було започатковано ще минулого року. Влітку 2020 відбулося 3 кінопокази українських стрічок у місті Миронівка (Київська область), місті Канів (Черкаська область) та селі Степанці (Черкаська область). Висока відвідуваність тестових показів та позитивні відгуки місцевих жителів стали поштовхом до масштабування проекту.

З 5 червня по 24 серпня кінопокази туру відбулися у 43 містечках та селищах 10 областей України. Кінопокази відвідали близько 50 000 глядачів з 342 населених пунктів (43 локації та 299 сусідніх до локацій населених пунктів).

За період туру було продемонстровано 122 сеанси, до репертуару туру входили 12 повнометражних та 26 короткометражних українських фільмів.

“Місія туру "Кіно просто неба“ багатогранна: ми прагнули зробити доступним громадам перегляд фільмів у якісному форматі, і разом з тим — просувати українську культуру та українські цінності. Фонд "МХП - Громаді“ створений для того, щоб розвинути регіони до рівня найкомфортніших місць для життя. Без культурної складової, без проектів, які надають місцевим жителям доступ до такого рівня подій, цього складно досягнути. Кожен сеанс кінотуру перетворювався в справжнє свято, адже збирались цілі родини. Ми досягли феноменального результату — як в цифровому вираженні, так і на ціннісному рівні. Такий проект заслуговує на продовження, тому ми активно думаємо про подальший розвиток” — прокоментувала Тетяна Волочай, директорка фонду “МХП - Громаді”.

Деталі

Національний тур “Кіно просто неба”, окрім популяризації українського кіно, надав можливість місцевим мешканцям побачити та поспілкуватися з зірками українського кінематографа — амбасадорами та гостями кінотуру: Ахтемом Сеітаблаєвим, Богданом Бенюком, Михайлом Іллєнком, Ярославом Пілунським, Андрієм Дончиком, Сашком Лірником та іншими.

“Я дуже радий, що ми успішно провели національний тур такого масштабу та складності. Але найбільше я радий тим доброзичливим емоціям, які викликало українське кіно у глядачів по всій Україні”, — зазначив голова правління Асоціації “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” Андрій Різоль.

Емоційним завершенням національного туру “Кіно просто неба” стала фіксація рекордів України у двох номінаціях:

  • Найбільша кількість населених пунктів у найбільшому національному кінотурі Україною;
  • Найбільша кількість глядачів у найбільшому національному кінотурі Україною.

У межах кінотуру був започаткований спеціальний освітній проект “Кінематографічні майстер-класи для підлітків “Grandparents очима дітей”, який реалізувався за фінансової підтримки HBCE Grant Program/Програма ґрантів НВСЕ, Zagoriy Foundation та Фонду “МХП - Громаді” у партнерстві з командою Жовтий Автобус від ГО “Герої. Юей”, Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — Дивись українське!”, ДержКіно України та компанією PATRIOT Rental.

На майстер-класах навчалися підлітки у віці 14-17 років, які проживають у громадах Канева і Катеринополя Черкаської області, Ладижина та Тульчина Вінницької області, а також Петриківки Дніпропетровської області. 138 підлітків взяли участь у майстер-класах та комплексних практичних заняттях. Під керівництвом досвідчених майстрів українського кінематографа було створено 5 короткометражних робіт, які були продемонстровані на заключному показі національного туру “Кіно просто неба” 24 серпня у місті Миронівка.

Довідково

Національний тур “Кіно просто неба” був реалізований Благодійним фондом “МХП — Громаді” у партнерстві з Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — дивись українське!” та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Партнерами національного туру “Кіно просто неба” стали: Райффайзен Банк Аваль, компанія “Делойт” в Україні, Українська кіноакадемія, UA: Суспільне мовлення, компанія “Вавілон”, Еспресо TV.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами