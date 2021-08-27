Национальный тур "Кино под открытым небом" посетило 50 тысяч зрителей в 10 областях Украины

Инициатива "Кино под открытым небом" основана еще в прошлом году. Летом 2020-го состоялось 3 кинопоказа украинских лент в городе Мироновка (Киевская область), городе Канев (Черкасская область) и селе Степанцы (Черкасская область). Высокая посещаемость тестовых показов и положительные отзывы местных жителей стали толчком к масштабированию проекта.

С 5 июня по 24 августа кинопоказы тура состоялись в 43 городах и поселках 10 областей Украины. Кинопоказы посетили около 50 000 зрителей из 342 населенных пунктов (43 локации и 299 соседних к локаций населенных пунктов).

За период тура было продемонстрировано 122 сеанса, в репертуар тура входили 12 полнометражных и 26 короткометражных украинских фильмов.

"Миссия тура "Кино под открытым небом" многогранна: мы стремились сделать доступным общинам просмотр фильмов в качественном формате, и вместе с тем - продвигать украинскую культуру и украинские ценности. Фонд "МХП - Общине" создан для того, чтобы развить регионы до уровня комфортных мест для жизни. Без культурной составляющей, без проектов, которые предоставляют местным жителям доступ к такому уровню событий, этого сложно достичь. Каждый сеанс кинотура превращался в настоящий праздник, ведь собирались целые семьи. Мы достигли феноменального результата - как в цифровом выражении, так и на ценностном уровне. Такой проект заслуживает продолжения, поэтому мы активно думаем о дальнейшем развитии", - прокомментировала Татьяна Волочай, директор фонда "МХП - Общине".

Детали

Национальный тур "Кино под открытым небом", кроме популяризации украинского кино, предоставил возможность местным жителям увидеть и пообщаться со звездами украинского кинематографа - послами и гостями кинотура: Ахтемом Сеитаблаевым, Богданом Бенюком, Михаилом Ильенко, Ярославом Пилунским, Андреем Дончиком, Сашком Лирником и другими.

"Я очень рад, что мы успешно провели национальный тур такого масштаба и сложности. Но больше всего я рад тем доброжелательным эмоциям, которые вызвало украинское кино у зрителей по всей Украине", - отметил председатель правления Ассоциации "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!" Андрей Ризоль.

Эмоциональным завершением национального тура "Кино под открытым небом" стала фиксация рекордов Украины в двух номинациях:



Наибольшее количество населенных пунктов в самом большом национальном кинотуре Украины;



Наибольшее количество зрителей в самом большом национальном кинотуре Украины.



В рамках кинотура был основан специальный образовательный проект "Кинематографические мастер-классы для подростков "Grandparents глазами детей", который реализовался при финансовой поддержке HBCE Grant Program/Программа грантов НВСЕ, Zagoriy Foundation и Фонда "МХП - Общине" совместно с командой Желтый Автобус от ОО "Герои. ЮЭй", Ассоциацией "Содействие развитию кинематографа в Украине - Смотри украинское!", Госкино Украины и компанией PATRIOT Rental.

На мастер-классах учились подростки в возрасте 14-17 лет, проживающие в общинах Канева и Катеринополя Черкасской области, Ладыжина и Тульчина Винницкой области, а также Петриковка Днепропетровской области. 138 подростков приняли участие в мастер-классах и комплексных практических занятиях. Под руководством опытных мастеров украинского кинематографа было создано 5 короткометражных работ, которые были продемонстрированы на заключительном показе национального тура "Кино под открытым небом" 24 августа в городе Мироновка.

Справка

Национальный тур "Кино под открытым небом" был реализован Благотворительным фондом "МХП - Общине" совместно с Ассоциацией "Содействие развитию кинематографа в Украине - смотри украинское!" и при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Партнерами национального тура "Кино под открытым небом" стали: Райффайзен Банк Аваль, компания «Делойт» в Украине, Украинский киноакадемия, UA: Общественное вещание, компания "Вавилон", Эспрессо TV.