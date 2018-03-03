Національний банк: банки точніше показуватимуть вартість кредиту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Національний банк України вніс уточнення до Правил розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті НБУ.
“Зокрема, регулятор доповнив Правила нормою, яка є у Законі України „Про споживче кредитування“, та відповідно до якої банк у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку чи кредитної лінії може не надавати споживачу графік платежів”, — вказано у повідомленні.
Відповідні зміни внесені постановою Правління НБУ від 22.02.2018 № 15 “Про внесення змін до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит”, яка набуває чинності 4 березня 2018 року.
Як повідомляв УНН, закон про створення Кредитного реєстру НБУ опублікували у парламентській газеті.