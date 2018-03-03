Національний банк: банки точніше показуватимуть вартість кредиту

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Національний банк України вніс уточнення до Правил розрахунку банками загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану на сайті НБУ.

“Зокрема, регулятор доповнив Правила нормою, яка є у Законі України „Про споживче кредитування“, та відповідно до якої банк у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку чи кредитної лінії може не надавати споживачу графік платежів”, — вказано у повідомленні.

Відповідні зміни внесені постановою Правління НБУ від 22.02.2018 № 15 “Про внесення змін до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит”, яка набуває чинності 4 березня 2018 року.

Як повідомляв УНН, закон про створення Кредитного реєстру НБУ опублікували у парламентській газеті.

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