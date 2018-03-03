Национальный банк: банки будут точнее показывать стоимость кредита
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Национальный банк Украины внес уточнения в Правила расчета банками общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте НБУ.
“В частности, регулятор дополнил Правила нормой, которая есть в Законе Украины „О потребительском кредитовании“ и в соответствии с которой банк в случае кредитования в виде кредитования счета или кредитной линии может не предоставлять потребителю график платежей”, — указано в сообщении.
Соответствующие изменения внесены постановлением Правления НБУ от 22.02.2018 № 15 “О внесении изменений в Правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите”, которая вступает в силу 4 марта 2018.
Как сообщал УНН, закон о создании кредитного реестра НБУ опубликовали в парламентской газете.